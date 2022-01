Selvaggia Lucarelli è intervenuta sullo spinoso “affaire” che riguarda l’atteggiamento ostile di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Nel 2006 la giornalista ha partecipato a La Fattoria, confrontandosi con l’ex moglie di Pippo Baudo.

La cantante, infatti, durante un battibecco con Selvaggia Lucarelli (io impazzivo già per il suo meraviglioso blog) l’ha invitata a tornare a casa da suo figlio piuttosto che cercare di fare carriera:

Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei.

In questo modo comincia il post Instagram di Selvaggia Lucarelli che poi prosegue:

Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò.

Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al Gf Vip. E non mi sembra cambiata un granchè. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza.