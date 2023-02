Continuano le urla fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nel mirino degli estimatori del reality show ci è cascata nuovamente Antonella Fiordelisi, accusata di “fare schifo” oltre il recinto dell’abitazione di Cinecittà.

Ragazzi, ’Antonella fai schifo’ è pesante. È una mancanza di rispetto. Io capisco tutto, capisco che fate il tifo per chi volete, però queste frasi sono pesanti. Non sono carine.

Pretendente il rispetto tra concorrenti, portatelo anche da fuori, perché non è per niente bello, soprattutto per una persona che sta qua da mesi e che l’unica cosa che si sente dire sono queste cose.