Caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Stanotte Dana Saber ha dormito accanto a Daniele Dal Moro levandosi il reggiseno. La notizia è arrivata alle orecchie di Wilma Goich che ha letteralmente aggredito la concorrente.

Urla in confessionale, Dana sta male: “Voglio andare via”

Eri senza reggiseno? Come non è vero? Ti ha visto Antonella e me l’ha detto Daniele che eri nuda, cazz*. Poi ha chiesto una maglietta. Ma perché dici che non è vero quando me l’ha detto Daniele che eri nel suo letto. Cazz*! Prendi per il cul* la gente. Hai perso la mia stima.

Wilma: “Ti è sembrato carino andare a letto nuda?”

Dana: “No ma non è vero”

Wilma: "Ma come no ti ha visto Antonella, e me l'ha detto Daniele cazzo, eri nuda"



La Saber, sconvolta dall’aggressività di Wilma, si è sfogata con gli altri ragazzi ma ha avuto un crollo togliendosi il microfono:

Ti giuro mi ha aggredito in una maniera impressionante. Io veramente non ce la faccio a fare qua, no veramente…

Successivamente Dana è andata in Confessionale e Antonella e Daniele hanno sentito le sue urla:

Non sto bene, voglio andare via!

Anche Antonella Fiordelisi si è accorta del suo stato di forte malessere:

Io l’avevo detto che Dana non stava bene. Io le persone che non stanno bene me ne accorgo subito.