Cosa succede all’Isola dei Famosi 2022? Alvin, inviato in Honduras, ha deciso di intervenire in prima persona per spiegare l’attuale situazione meteo del momento dopo numerose segnalazioni.

Alvin, come ben sapete, tiene costantemente aggiornati sulle condizioni meteo del posto attraverso le sue Instagram Stories. In sella alla sua inseparabile bicicletta, l’inviato dell’Isola dei Famosi ha tranquillizzato tutti:

Abbiamo appena finito la riunione in scaletta per la puntata di domani. Non so come mai in Italia sia arrivata la notizia di un uragano… sono arrivati un sacco di messaggi ma in realtà non è così. Come potete vedere c’è il sole, anche a Cayo. Potrebbe cambiare perché è previsto ma qua ai Caraibi vale tutto, quindi… Domani capiremo quando ci svegliamo.