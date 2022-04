Vladimir Luxuria intervistata da FanPage, ha parlato dello scontro avuto con Nicolas Vaporidis durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. L’attore, mentre si confrontava con l’opinionista, si è volontariamente rivolto a lei usando il maschile.

Quando ha fatto i provini, sapeva di non essere andato a fare un documentario antropologico sulle popolazioni o sulla fauna ittica dell’Honduras. Trovo controproducente fare quello che viene dal cinema e che adesso si crede sto cavolo, sempre con quest’aria corrucciata. Spero che l’isola gli serva a smontarlo un attimino. Però preciso che non lo considero il mio nemico. Questo lo voglio dire.

Una persona non può andare in un reality e pensare di non essere criticato o contraddetto. Mi è sembrato molto pieno di sé. E allora ho evidenziato due questioni: la prima, la motivazione della nomination a Clemente Russo e Laura Maddaloni che mi sembrava farlocca.

Vladimir Luxuria è stata chiamata al maschile per ben tre volte e sostiene che non si sia trattato di un lapsus:

No, no, non è stato un errore. L’ho sentito uno, due, tre volte e poi sono sbottata. Se fosse stato un lapsus non lo avrei fatto. Ad esempio, anche al papà di Jeremias è scappato il maschile, ma lì è una questione di lingua. E infatti ieri, Gustavo ha detto a me e a Ilary Blasi: “Siete due donne bellissime”.