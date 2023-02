Uomini e Donne e Amici non vanno in onda: ecco per quanto tempo si fermerà Maria De Filippi dopo l’addio a Costanzo

Uomini e Donne e Amici non andranno in onda per tutta la settimana. I programmi ideati e condotti da Maria De Filippi si fermano ufficialmente fino a venerdì 3 marzo.

Uomini e Donne e Amici non vanno in onda: ecco quanto si ferma Maria

Maria De Filippi dovrebbe ritornare in onda da lunedì 6 marzo con la solita programmazione TV. Al posto di Uomini e Donne e Amici 22 verranno trasmesse le repliche di Buongiorno mamma e alcuni puntate della soap opera Terra Amara.

E se Amici e Uomini e Donne dovrebbero tornare in onda il prossimo lunedì, non si conosce – momentaneamente – il “destino” di C’è posta per te che dovrebbe andare in onda questo sabato sera.

Nella giornata di ieri, i Funerali di Maurizio Costanzo mandati in onda in diretta TV su Canale 5, hanno confermato tutto l’amore che il pubblico provava nei confronti del celebre giornalista.

Maria De Filippi, accanto al figlio Gabriele e Raffaella Mennoia, si è lasciata andare al dolore mostrandosi fragile e spaurita, confermando l’estremo valore umano e professionale.