Anche Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip e direttore del settimanale Chi, ha voluto ricordare il grande Maurizio Costanzo, nel corso della puntata di ieri di Verissimo, interamente dedicata al compianto conduttore.

Signorini, intervenendo nel salotto di Silvia Toffanin, ha ammesso come forse nessuno si aspettasse davvero “un’uscita di scena così in punta di piedi, quasi”. A suo dire, è probabile che proprio Maurizio volesse una cosa del genere, dal momento che negli ultimi anni Costanzo aveva spesso affrontato il tema della morte.

Parlando proprio del giornalista negli ultimi anni, Signorini lo ha descritto “non dico credente perchè comunque lui ha sempre avuto una posizione molto critica nei confronti della fede, ma si poneva il problema di cosa c’è dietro l’angolo. Lui era un uomo molto curioso, ed ora sono sicuro che abbia scoperto cosa c’è dietro l’angolo”.

Parlando della sua conoscenza con Maurizio Costanzo e dei lati più o meno privati del giornalista e conduttore, il padrone di casa del GF Vip ha svelato:

Poi ha svelato quale era la sola cosa a dividerli:

C’era solo una cosa che li divideva, il gatto. Il gatto di Maurizio non va d’accordo con i cani di Maria, quindi lui aveva trasformato il suo ufficio ai Parioli come casa del gatto. Era un papà straordinario per il suo gatto. Andava in ufficio tutte le mattine all’alba per occuparsene, tra coccole e lettiera. Un’altra cosa che mi faceva molto ridere riguardava i dolci. Maria non voleva che Maurizio mangiasse i dolci e lo teneva a stecco. Lui arrivava furbissimo a fare cose incredibili pur di mangiarli. Una volta mi chiese di portare via Maria con una scusa ma lei non ci era cascata perché lo conosceva benissimo. Era una coppia di una tale vivacità che quando li guardavi, capivi che l’amore che vedi nei film esiste sul serio. Loro hanno puntato sulla qualità del tempo. Si frequentavano veramente poco ma non mancavano mai l’appuntamento del pranzo insieme e della domenica insieme, appuntamenti fissi dove avevano bisogno di ritrovarsi.