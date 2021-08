Manca sempre meno all’esordio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini, eppure ancor prima dell’esordio ufficiale ci sarebbe un retroscena che rivelerebbe la presenza di un possibile problema: l’assenza di vere star e nomi di punta come accaduto nella precedente edizione vinta da Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip 6 e l’ultimo retroscena sul reality

Salvo cambi di programma dell’ultimo minuto, la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 dovrebbe ripartire dal 13 settembre prossimo, quando andrà in onda la prima puntata durante la quale sarà presentato il cast al completo.

Al momento si parla solo di rumors ma di nessun nome certo svelato ufficialmente, se non l’intenzione di Alfonso Signorini di non voler puntare su nomi provenienti dai social. Eppure in queste ore sarebbe emerso un ulteriore retroscena legato al reality di Canale 5.

A riportarlo, come spiega BlastingNews, è la rivista diretta da Riccardo Signoretti sulla quale si legge:

Per questa edizione mancano ancora i vip di spessore: un problema.

Secondo il settimanale, inoltre, la produzione avrebbe contattato diverse star ma in tanti avrebbero declinato l’invito replicando con un sonoro “no, grazie”. Tra queste ci sarebbero Anna Oxa e Gabriel Garko, solo per citare alcuni nomi trapelati negli ultimi giorni.