Tutta la verità di Nikita, spunta un video che sbugiarda Onestini al GF Vip

Luca Onestini dopo aver chiuso con Nikita Pelizon, ha accusato la modella di essere bugiarda. L’ex tronista sostiene di non avrebbe mai chiesto alla sua coinquilina di confessargli segreti intimi piccanti e non le avrebbe mai scritto dei messaggi particolari sulla pancia mentre si trovavano nella sauna del Grande Fratello Vip.

Onestini sbugiardato da un video, tutta la verità di Nikita al GF Vip

Peccato che Onestini non abbia fatto i conti con le telecamere del GF Vip. Ed infatti, un account di Instagram ha scovato alcuni momenti tra Luca e Nikita che confermerebbero le parole di lei, per filo e per segno.

Durante una conversazione molto piccante, Onestini ha chiaramente cercato di togliere il microfono di Nikita stuzzicandola di continuo:

Viva le perversioni, dimmi le tue perversioni. Dimmelo nell’orecchio… una! Dai ce ne sono tante… dimmene una senza che si senta. Fammi fare due risate. Dimmele all’orecchio. Fammi capire senza dirmelo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucrezia Queen (@grandesorella_)

Al termine della diretta del GF Vip dove si era evidenziato il rapporto tra Luca e Nikita, proprio Onestini aveva accusato la modella di essere una bugiarda: