Una finta raccolta per i consueti aerei al GF Vip destinati a supportare Oriana e Daniele: ed ecco andare in scena la truffa. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi, stando alle lamentele su Twitter che tuttavia sono state confermare in puntata da Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

Truffa aerei al GF Vip: intervengono Signorini e Giulia Salemi

Il conduttore e la ‘bastarda col tablet’ hanno messo in guardia gli spettatori del GF Vip su una truffa andata in scena nei giorni scorsi. A quanto pare una persona avrebbe aperto una raccolta al fine di organizzare un aereo da destinare alla coppia formata da Daniele e Oriana, ma alla fine sarebbe scappata col bottino da 12 mila euro, facendo perdere le tracce.

Signorini ha invitato il pubblico da casa a fare attenzione alle varie raccolte fondi che circolano sul web:

Mi hanno riferito che una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei e poi se l’è data a gambe. Ha raccolto 12 mila euro.

La vicenda è stata confermata anche dalla Salemi:

Sì, i fan di Oriana e Daniele hanno fatto due raccolte. Hanno raccolto i soldi e poi lei ha disattivato l’account ed è sparita.

Quindi il conduttore ha invitato a fare molta attenzione, sebbene il programma in questo non abbia ovviamente alcuna responsabilità.

ALFONSO E GIULIA CHE PARLANO DELLA TRUFFA CHE HA FATTO LA RAGAZZA DEGLI AEREI ✈️ #GFVip pic.twitter.com/IGkOwdQkE9 — William (@Nikiterslandia) January 23, 2023