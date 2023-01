Prende i soldi e scappa: organizza aereo per Oriana e Daniele del GF Vip e poi sparisce con il bottino

Truffa dell’aereo al Grande Fratello Vip. A quanto pare, secondo ciò che riferiscono le mie attentissime superstar di Twitter, una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per far volare dei messaggi in cielo indirizzati ad Oriana e Daniele. Fin qui tutto bene. Peccato che, secondo i social, una volta racimolata la somma, la persona in questione sarebbe sparita nel nulla con le tasche piene.

Secondo ciò che si legge da ore su Twitter, pare che una ragazza sia sparita nel nulla con tutti i soldi ricevuti per far volare alcuni aerei per Oriana e Daniele.

Come mai si sono accorti della truffa? A quanto pare l’aereo sarebbe dovuto volare in queste ore ma non si è visto nulla: il motivo? Causa maltempo si vociferava all’inizio.

Con il passare delle ore, invece, ha preso piede la possibile “truffa” ai danni del fandom che avrebbe addirittura sborsato circa 19mila euro: sarà vero?

Ciao! A nome di tutti noi jeru vogliamo porgere le nostre scuse per la ladra di soldi! Per questo motivo vorremmo aprire una raccolta fondi per mandare l’aereo alla vostra coppia preferita❤️❤️‍🩹 possiamo firmarlo “JERORIELE” l’unione fa la forza! #oriele #gfvip — Amelie❄️ (@XSaffica) January 21, 2023

che cinema la tipa fuggita con 18.000€ di aerei oriele mi sento male avrà già prenotato un aereo sì ma per le maldive pic.twitter.com/GbqTuWpcH4 — em 💌 *ೃ༄ (@moonspastel) January 21, 2023

Che questo episodio valga di lezione: quando donate soldi per un aereo assicuratevi che la persona sia seria. Non versate soldi a chiunque apra una raccolta.

E comunque se quello che raccontate è vero, DOVETE denunciare la persona.#orianistas #oriele — Veritas (@Veritas55543576) January 21, 2023

#oriele Se davvero si tratta di una truffa – dovete segnalare questa cosa! Adesso allora non abbiamo nessun aereo? Per favore … ditemi che non è vero ! — BitchBoss (@PausiniStan) January 21, 2023

Il fatto che la tipa che ha organizzato l’aereo per Oriana sia sparita, fa capire chiaramente come si lasciano prendere per i fondelli gli oriele #gfvip — Gnappa semplice (@Gnappa131) January 21, 2023