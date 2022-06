Isola degli “inciuci”: Carmen ha un piano per testare l’interesse di Luca per Marialaura: c’entra un triangolo (ma senza Alex Belli)

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi si avvicina alle sue battute finali. Marialaura De Vitis ha mostrato interesse nei confronti di Luca Daffrè tanto da fare sogni hot che lo riguardano. Per questo motivo, anche per ammazzare il tempo, Carmen Di Pietro ha architettato un piano.

Carmen ha un piano per testare l’interesse di Luca per Marialaura

“É nato l’amore?”, ha domandato Carmen a Marialaura così come riportano i colleghi di FanPage.it – La ex protagonista de La Pupa e il Secchione ha risposto con estrema sincerità:

Sono sincera, non è nato l’amore però spero possa nascere qualcosa perché è un ragazzo che mi interessa. Mi piacerebbe vederlo fuori.

Carmen Di Pietro, quindi, ha voluto fare delle precisazioni:

Io giocavo con lui, non ci sono rimasta male perché era un gioco e ho detto basta toy boy davanti a tutti. Lui non ha reagito, pensava fosse uno scherzo. Non ho niente contro di lui, gli voglio anche bene. Avrei però preferito sincerità da parte sua.

Successivamente la Di Pietro, coinvolgendo Estefania Bernal, ha svelato il piano che avrebbe architettato per testare l’interesse di Luca Daffrè nei confronti di Marialaura De Vitis:

Provaci anche tu, come gioco, per vedere come lui reagisce. Se ti dice a me piace Marialaura allora la sentenza è fatta, se invece ci sta, allora gli piacciono i triangoli.

No Carmen, i triangoli solo se ti chiami Alex Belli per piacere…