Giulia Salemi e Stefania Orlando insieme in un nuovo programma televisivo che era stato offerto anche a Tommaso Zorzi (ma lui ha rifiutato). Tramite le chicche di gossip di Casa Chi, sono emersi nuovi dettagli sullo show.

Tommaso Zorzi rifiuta il nuovo show con Giulia Salemi e Stefania Orlando

Giulia Salemi e Stefania Orlando si troveranno insieme in un nuovo programma commedy che andrà in onda sul Nove dove le due saranno affidate ad un gruppo di comici e dovranno imparare l’arte della comicità. Insieme con loro ci saranno anche altri concorrenti come Filippo Bisciglia, Filippo Magnini, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Awed…

In questo nuovo show sarebbe potuto esserci pure Tommaso Zorzi ma ha rifiutato per non accavallare gli impegni così come aggiunge l’autore del GF Vip:

Diamo uno scoop. In passato era stato offerto a Tommaso Zorzi, ora non so se al posto di Awed ma immagino di sì perché la categoria è quella, ma lui ha rifiutato. Si sarebbe divertito ma non entrava in concomitanza con gli altri progetti.

Poi è stato spiegato anche il fine dello show:

Chi vincerà queste prove avrà la possibilità di esibirsi in un piccolo club dove farà lo spettacolo comico affiancato dal professore che l’ha seguito.

Peccato! Avrei amato follemente Tommy, Giuly e Stefania di nuovo insieme.