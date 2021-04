Tommaso Stanzani è stato il primo eliminato della puntata di ieri del Serale di Amici. Un’uscita di scena inaspettata e che ha fatto molto discutere in quanto ritenuta ingiusta per via del grande talento del giovane ex allievo.

Tommaso Stanzani eliminato: i commenti dei professionisti di Amici

Tra coloro che hanno sostenuto il talento di Tommaso, anche alcuni ballerini professionisti di Amici, tra cui Giulia Pauselli, la quale ha dedicato all’eliminato un lungo ed intenso messaggio di stima:

In 4 anni da professionista per me sei stato l’ALLIEVO. Educato, onesto, dedito al lavoro, sempre sorridente, estremamente intelligente ed empatico. Ti auguro di conservare sempre la tua purezza e nobiltà d’animo. Ti auguro una carriera meravigliosa e tanto studio perché ne sono sicura diventerai un danzatore con la D maiuscola. Averti in sala e lavorare insieme è sempre stato un momento di scambio di energie positive e anche se non ci siamo toccati per mantenere sempre le distanze di sicurezza le nostre anime si sono abbracciate più volte, con un semplice sguardo. I tuoi occhi raccontano chi sei, rimani sempre così. Ti voglio bene dolce Tommy. Sono sicura che un giorno diventeremo buoni amici.

A dedicare parole di stima, anche Marcello Sacchetta:

Tommy sei un grande esempio da seguire. Da quando sei entrato hai fatto “IL PERCORSO!”. Umile, disciplinato, talentuoso, ironico… Della serie “il mondo della danza sa”, oggni quest’ultima avrà il privilegio di conoscere una persona davvero Speciale. In bocca al lupo per la tua carriera, non vedo l’ora di sentir parlare di te.

Infine anche Virginia Tomarchio ha voluto esprimere parole di stima ed orgoglio nei confronti dell’ultimo eliminato: