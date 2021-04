Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia sono stati eliminati dal serale di Amici 20 nel corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri sera su Canale 5. Dopo la puntata entrambi si sono confidati nel backstage, a partire dal danzatore della squadra Celentano-Zerbi.

Sono davvero felice perché entrando in una competizione, non sempre si riesce a essere se stessi al 100%. Sono felice che i professori e i compagni siano riusciti a conoscere il vero me. Sono felice di avere lasciato qualcosa a loro e che loro abbiano lasciato qualcosa a me.

Tommaso continuerà a studiare fuori dalla scuola di Amici 20 per poter diventare un ballerino professionista:

All’inizio, quando sono entrato qua dentro, ero molto introverso per la paura di sbagliare o l’ansia di fare ciò che mi piace. I miei insegnanti hanno saputo tirar fuori la parte nascosta di me. Non mi aspettavo ovviamente di arrivare al serale, già tre puntate per me sono tantissimo.

Ai ragazzi che restano raccomando di trovare energia positiva e di aiutarsi a vicenda. A me auguro di capire bene che percorso voglio fare. Come mi sono messa in testa di studiare qua dentro, voglio continuare a studiare e pormi nuovi obiettivi.