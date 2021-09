Tommaso Eletti vuole lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? Dopo essere finito in nomination insieme a Francesca Cipriani, l’ex volto di Temptation Island si è scoraggiato per la decisione che gli altri coinquilini hanno preso nei suoi confronti.

Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. – riportano i colleghi di Biccy.it – Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi… Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro.