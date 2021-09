Alfonso Signorini contro il politicamente corretto. In questi primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a numerosi scivoloni che potevano essere evitati.

Ieri sera, nel corso della seconda puntata del GF Vip, Signorini invece di rimproverare i vipponi presenti in Casa, ha fatto la ramanzina agli amici del web che segnalano gli scivoloni dei concorrenti con un discorso che fa acqua da tutte le parti.

Il Grande Fratello è un reality, non nasconde nulla, nel bene e nel male. Ci sforziamo di far conoscere al pubblico le pagine più belle, ma il daytime lo costruite voi, qualche scivolone è inevitabile. Naturalmente ci sono scivoloni gravi e meno gravi. Grande Fratello vi garantisce la massima libertà , ma richiede la vostra responsabilità. Gli scivoloni si pagano ed è giusto così .

Poi la decisione del GF sul politicamente corretto:

Però quest’anno il GF ha pensato di adottare nei confronti del politicamente scorretto un atteggiamento diverso, meno bacchettone, perché ne abbiamo tutti le tasche piene… abbiamo il terrore di parlare . Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body shaming , me too , chissà quali altre minacce . Ragazzi, credo che nessuno di noi ne possa più, e siamo anche consapevoli che i social, che seguono con grande attenzione il programma, sono molto sensibili su questi temi, però a volte tutto ciò acquista una dimensione talmente surreale che diventa ingiustificata.

Signorini prosegue:

Non vuol dire liberi tutti, ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione. Saremo rigidi con chi usa espressioni contro le donne, contro gli orientamenti sessuali, le bestemmie. Saremo implacabili. Però dobbiamo anche capire che se una persona dice una parolaccia oppure esprime una considerazione che non ha nessun tipo di carattere offensivo, è semplicemente una caduta di gusto… Katia Ricciarelli in questi giorni ha detto cose che non sono state di gran gusto… Come lei molti altri.

Dato che vi conosco, non siete persone irresponsabili, vi dico: evitate tutto questo, però di fronte a queste cadute di gusto, noi non vogliamo ritrovarci con la bacchetta in mano perché ne abbiamo le tasche piene. Non passate voi a casa a sottolineare tutto il tempo scivoloni, gaffe, godetevi l’avventura del GF, e soprattutto senza pregiudizi, perché fuori da questa casa voi siete i primi a non averli questi pregiudizi.

Se un ragazzino vedendo una bella donna dice “ah che bella…” ed usa un’espressione anche infelice, con quale diritto noi possiamo dire… ma scusate quando siete a casa vostra, quando vedete una bella ragazza, cosa dite, “che bella ragazza”? Ci siamo un po’ stancati francamente eh.

Grande senso di responsabilità ed educazione, con la consapevolezza che se si fa uno scivolone in buona fede, resta uno scivolone in buona fede.