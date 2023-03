Ricordate Tish, ex allieva di Amici 19? La giovanissima cantante era riuscita ad approdare in semifinale nel talent di Maria De Filippi e vincere il premio Tim Music Award. La sua canzone “Try to C”, infatti, risultò essere una più ascoltata del programma. Oggi Tish ha cambiato totalmente pelle e la sua trasformazione non è affatto passata inosservata sui social.

Tish di Amici 19 prima e dopo

“Tish?”, si chiede qualcuno su Twitter postando il ‘prima’ e ‘dopo’ Amici 19. La giovani si fece riconoscere nella Scuola più famosa del piccolo schermo nostrano, non solo per il suo grande talento nella musica, ma anche per quel vezzo di disegnarsi due puntini proprio sotto gli occhi che, insieme ai capelli rossi ed al caschetto, rappresentando i suoi tratti distintivi.

Oggi Tish è certamente cambiata: molto dimagrita rispetto alla sua partecipazione ad Amici. Capelli lunghi e castano chiari e senza i consueti punti disegnati sotto gli occhi.

Di seguito il video con il prima e dopo Amici, in cui è possibile vedere il grande cambiamento di Tish. A destare sospetto è soprattutto una frase postata dalla stessa cantante sul suo profilo ufficiale TikTok, in cui si domanda – prima di apparire com’è oggi – “Quanto ha fatto male?”. Sui social in tanti hanno ricordato le critiche sul suo aspetto fisico ricevute durante la sua partecipazione al talent. Il cambiamento sarebbe da attribuire a quel periodo?