Nella prima serata di oggi, sabato 4 marzo 2023, Canale 5 ha riaccolto la trasmissione del sabato sera condotta da Maria De Filippi, C’è posta per te. Si tratta chiaramente di una puntata registrata prima del grave lutto che ha colto la padrona di casa.

C’è posta per te torna dopo la morte di Costanzo

Il 24 febbraio scorso ci lasciava Maurizio Costanzo. Una perdita improvvisa ed un vuoto incolmabile per la conduttrice e moglie, Maria De Filippi. A distanza di una settimana dal grave lutto, ieri Maria ha fatto ritorno in uno studio televisivo in vista della registrazione di Amici 22.

Oggi, invece, è tornata anche la trasmissione C’è posta per te, in onda nella prima serata di Canale 5. In apertura, ancor prima di poter assistere alla storia di apertura con alcuni attori del cast di Mare Fuori, è stato trasmesso un messaggio da parte di Maria De Filippi:

Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

A mandare un messaggio alla conduttrice è stato anche Tiziano Ferro, oggi tra gli ospiti del programma, il quale sui social ha scritto:

Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte. Ci vediamo stasera su Canale 5.