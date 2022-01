Tra Federica e Valeria c’è… una tigre! La povera napoletana da quando ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip è costretta a dormire con un peluche gigante che la Marini si porta nel loro letto come “divisorio”.

Scoppia il “tigre-gate” di Valeria Marini al GF Vip

Possa pure per quella che la fa addormentare tardi. – ha esordito Federica sfogandosi con Lulù – Non c’è spazio perché se la mette in mezzo ed è come se dormissimo in tre perché quel coso pesa, è enorme. Mi serve una soluzione perché sennò dormo malissimo.

Pronto l’intervento della princess in cerca di una soluzione:

Quella si sveglia sicuro perché ha il sonno leggero. Oh amo ma qua siamo liberi, mica siamo in caserma? Tu vai là e dici se possiamo levare la tigre perché non riesco a dormire, non c’è spazio. Tu dille che in caso in mezzo ci metti il cuscino se non vuoi essere appiccicata a me. Dille questo… glielo direi io ma non posso.

Dinamica assurda😂😂😂

Federica non riesce a dormire bene la sera perchè Valeria dorme con una tigre ingombrante nel letto ⚰️ ⚰️ ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/Kts1uYcQG3 — Il Tuttologo (@NLutto) January 14, 2022

Basciano, quindi, ha preso la tigre posizionandola sul pianoforte ma Valeria Marini alle tre di notte ha svegliato Gianmaria e Federica per riportare il peluche sul letto.

Federica non dorme da un mese per colpa del peluche di Valeria (grande come una persona) e la Marini parla di mancanze di rispetto nella Casa? Io senza parole.

Valeria che si sveglia e si accorge che la sua tigre è scomparsa mentre sia Federica che Gianmaria fingono indifferenza 😂 #GFvip pic.twitter.com/F3F8iPtq6v — KD (@KD_mood) January 14, 2022