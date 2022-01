Quella di Patrizia Pellegrino nella Casa del Grande Fratello Vip è stata una esperienza breve ma molto intensa. Nonostante questo si è già fatta un’idea molto chiara dei concorrenti, da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli, ed in una recente intervista a ComingSoon, ha svelato chi sono stati i suoi Vipponi preferiti e chi invece l’ha delusa maggiormente.

La Pellegrino ha confermato il bellissimo rapporto con Carmen Russo che ha definito una “donna stupenda”, mentre ha spiegato di stare conoscendo meglio e capendo Manila. In merito a Nathaly Caldonazzo ha invece ammesso:

A proposito dell’ultimo televoto, Soleil Sorge ne è invece uscita a sorpresa sconfitta. In merito Patrizia ha commentato:

Credo che la vicinanza di Soleil a Katia l’abbia penalizzata. È come se la gente l’avesse voluta punire, altrimenti non si spiega. È sempre stata la preferita. Mi sono meravigliata anche io. Secondo me da oggi cambierà il gioco, si sono stravolte le dinamiche del gioco. Poi venerdì entrerà anche Delia Duran, ne vedremo delle belle con lei e Soleil.

Ed a proposito di Katia, ha rimarcato tutta la sua delusione asserendo:

In queste ultime settimane Katia non mi sta piacendo. È una donna che dovrebbe dare il massimo della buona educazione, dovrebbe essere accogliente e invece non lo è stata nei confronti di Manuel, di Nathaly e di Lulù. Non mi stanno proprio piacendo i suoi comportamenti, ha detto delle cose molto gravi. Nella Casa ha fatto delle violenze psicologiche, che hanno urtato la sensibilità di persone fragili e indifese che, di conseguenza, hanno reagito male. Mi ha deluso.