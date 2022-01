“Ti voglio bene come una sorella”, Valeria Marini chiede scusa a Nathaly Caldonazzo (ma poi con Katia…) – VIDEO

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip Valeria Marini (in nomination con Giacomo Urtis), ha chiesto scusa a Nathaly Caldonazzo (resa immune da Adriana Volpe nel corso della puntata).

Valeria Marini chiede scusa a Nathaly Caldonazzo: “Ti voglio bene come una sorella”

Valeria, nonostante i battibecchi avuti con l’attrice, è pronta a metterci una pietra sopra per ricominciare tutto da zero: “Ti ho sempre voluto bene” afferma, mostrandosi molto dispiaciuta per quanto accaduto con Nathaly.

La Caldonazzo, al suo contrario, è ancora un po’ restia e ribadisce il fatto che alcuni suoi atteggiamenti la infastidiscono costantemente.

A portare un po’ di pace tra le due è Lulù la quale invita le sue coinquiline ad abbracciarsi per mettere da parte gli avvenimenti del passato e ricominciare tutto da capo per avere una convivenza pacifica.

“Ti voglio bene come una sorella” ripete ancora una volta Valeria.

C’entra niente la nomination e il rischio uscita? Dopo le scuse, infatti, Valery stellare si è rifugiata da Katia Ricciarelli che ha apostrofato l’altro gruppo come “pellegrini”.