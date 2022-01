L’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha creato già le prime dinamiche. Dopo la diretta Soleil Sorge ha avuto due crolli, chiedendo scusa pure a Gianmaria Antinolfi. La moglie di Alex Belli, invece, ha trovato in Miriana Trevisan una buona alleata.

Delia Duran dopo la diretta del Grande Fratello Vip ha parlato con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, parlando anche della paparazzata fake di Whoopsie:

Sono io la vittima a questo punto, non lei. Erano in due a fare questa cosa. Sei tu che hai iniziato il teatrino insieme a lui e non sono stata io. La paparazzata vi confermo, era finta ed era per farlo ingelosire.

Nella Casa non voglio portare ciò che ha fatto Alex. Se fosse stato veramente un teatrino io non sarei dimagrita di dieci chili e non sarei nemmeno venuta qua, non mi sarei presentata. Mi dispiace che sia arrivata questa comunicazione sbagliata.