Jessica Selassiè è tra le concorrenti più apprezzate di questo Grande Fratello Vip e, continuando in questo modo, potrebbe anche vincere l’intera edizione. Stanotte, dopo la diretta, ha fatto un discorso lucidissimo a Soleil Sorge dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo l’ingresso di Delia Duran il “teatrino” con protagonisti anche Alex Belli e Soleil Sorge, potrebbe continuare fino al termine di questa edizione, così come ha previsto anche Jessica dopo la diretta del GF Vip:

Soleil, a tal proposito, ha risposto all’amica:

Hanno fatto entrare pure la moglie qui dentro per continuare a far parlare Alex. Adesso mi riprendo un paio di giorni e poi… ciao!

Anche Alessandro Basciano ha ironizzato sull’accaduto:

Ecco il VIDEO.

Alessandro pensando alla puntata invece propone mascherina e tappi per non vedere e non sentire 😂 #gfvip pic.twitter.com/5XxUU2N3BA

