Svelate oggi le disposizioni testamentarie di Silvio Berlusconi. La spartizione di Fininvest è l’argomento principale in riferimento all’apertura del testamento dell’ex premier, anche se molta curiosità ha suscitato l’eredità che avrebbe ricevuto l’ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina.

In una nota inviata da Marina Berlusconi, a nome anche di tutti i fratelli e le sorelle rispetto al testamento del padre Silvio Berlusconi, si legge:

Un testamento nel quale Berlusconi ringrazia i suoi figli con una toccante chiosa: “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. Il testo della lettera è stato scritto a mano mentre si recava al San Raffaele.

Nel corso della giornata sono stati svelati anche altri dettagli, tra cui l’ammontare dell’eredità di Marta Fascina: all’ultima compagna Berlusconi avrebbe lasciato un legato di 100 milioni di euro. Tra gli altri lasciti, anche quello al suo grande amico Marcello Dell’Utri: un legato di 30 milioni di euro. Le due indicazioni si trovano nella stessa riga ed avrebbero la medesima motivazione:

Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me.