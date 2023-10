Lisa Kudrow, celebre per la sua interpretazione di Phoebe in Friends, ha condiviso la sua ipotesi sulla possibile causa della morte di Matthew Perry, noto per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie.

Teoria di Lisa Kudrow sulla morte di Matthew Perry: addio a Chandler di Friends

Secondo Lisa Kudrow, come riferito da una fonte al Daily Mail, l’attore potrebbe essere deceduto a causa di una combinazione tra i farmaci che stava assumendo e l’acqua calda dell’idromassaggio:

Anche se nessuno vuole credere che siano stati i farmaci – prescritti o meno – naturalmente è un pensiero nella mente di tutti il fatto che debba aver preso qualcosa che non doveva entrare in contatto con l’acqua troppo calda.

Matthew Perry era in trattamento con farmaci antidepressivi, nonostante avesse precedentemente dichiarato di aver sconfitto la sua dipendenza da alcol e oppiacei.

In interviste recenti, aveva costantemente affermato di essere rimasto sobrio. Nella sua residenza, sono state rinvenute prescrizioni mediche per farmaci antidepressivi e ansiolitici.

È importante sottolineare che gli investigatori non hanno individuato tracce di sostanze illegali.

L’attore è stato trovato senza vita nella vasca idromassaggio, dopo che una chiamata d’emergenza al 911 è stata effettuata a seguito di un incidente legato all’acqua.

Anche questa circostanza rimane al momento oggetto di indagine, con l’obiettivo di determinare le circostanze esatte della morte di Matthew Perry.