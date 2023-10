Nella Casa del Grande Fratello la tensione è alle stelle tra Garibaldi e Beatrice. Questo ha portato l’attrice a prendere le distanze, covando non pochi dubbi nei confronti del giovane bidello calabrese, soprattutto dopo aver appreso che sarebbe andato a spifferare al resto della Casa loro conversazioni intime e personali.

Tensioni tra Garibaldi e Beatrice: Alex commenta

Per Beatrice quanto accaduto da parte di Garibaldi sarebbe assolutamente “imperdonabile”. Ma cosa pensa il resto dei coinquilini della tensione tra i due? Ad esprimersi in queste ore è stato anche Alex Schwazer, il quale ha preso le parti di Beatrice, riservando a Giuseppe non poche critiche.

Durante una conversazione con l’attrice, Alex ha commentato quanto accaduto, asserendo:

Io gliel’ho anche detto a Giuseppe che non può discutere delle cose vostre prima con te e poi con gli altri, chiunque sia. Non va bene, perché per forza esce poi il casino no?

Beatrice ha ascoltato il commento dello sportivo e pur senza commentare a parole ha lasciato intendere di essere d’accordo con lui. E lo stesso lo ha pensato anche il popolo social, che ha approvato totalmente il discorso di Alex rispetto al comportamento di Garibaldi.