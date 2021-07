Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati i primi, tra le coppie di fidanzati protagonisti di Temptation Island, a lasciare il programma separati. Nel corso della loro breve avventura è emersa tutta la folle gelosia del 21enne, alla sua prima esperienza sentimentale. Dei sentimenti per la donna 40enne, il ragazzo ne ha parlato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine.

Temptation Island: Tommaso parla di Valentina

Quello tra Tommaso e Valentina è stato a tutti gli effetti “un amore folle” caratterizzato da una ossessiva gelosia da parte di lui dettata anche dalla sua inesperienza. E’ proprio il giovane a spiegare a Uomini e Donne Magazine:

La gelosia era connessa a questo amore folle e poi ho sofferto l’insicurezza: non di me stesso […] ma per la mia età.

Tommaso durante Temptation Island ha vissuto una sorta di tradimento:

E’ stato come se la mia mente avesse cancellato tutto con un colpo di spugna. Mi sono sentito più che ferito nel vederla fare quello che ci eravamo detti di non fare. Sarei potuto passare sopra a tante cose, dal ballo ai vestiti attillati perché in un programma televisivo è normale volesse apparire bella e sexy com’è giusto che sia. Però ci eravamo detti di evitare gli avvicinamenti fisici ad altri uomini. Quando ho visto quello che ho visto l’ho vissuto come un tradimento e da quel momento mi sono sentito di distrarmi e guardare altrove.

Tommaso ha ribadito come per loro la differenza di età non fosse affatto un problema, quanto piuttosto la sua gelosia “patologica”. Eppure in brevissimo tempo è passato da questa quasi ossessione per Valentina all’interesse per Giulia:

Vedendo lei non rispettare le cose che ci siamo detti per tutto il periodo prima di entrare nei villaggi, ho praticamente subito un trauma. Ero consapevole di essere molto geloso, ma visto che eravamo d’accordo a evitare certe cose, per me quello che è successo è stato un tradimento, così come vederla guardare i ragazzi in un certo modo. In me è scattato un meccanismo di difesa, per non soccombere. E così ho cercato qualcuno che mi aiutasse a dimenticare quello che c’era di là. In quel momento per me la storia era già finita, ci tengo a precisarlo. E l’esperienza volevo vivermela fino in fondo.

Ma pensa possa esserci ancora un futuro, anche in amicizia, con Valentina?