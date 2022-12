Televoto truccato al Grande Fratello Vip? Per il popolo dei social la risposta è sì. Antonella Fiordelisi, preferita dal pubblico, ha avuto la meglio contro Oriana Marzoli seminando l’incredulità del web.

Sulla questione, oltre a Guendalina Tavassi, è voluta intervenire pure Veronica Satti, ex concorrente del GF in chiave “nip”. La figlia di Bobby Solo, tramite alcune storie su Instagram, come riportano i colleghi di Biccy.it, ha svelato come funzionato le cose:

Oggi sto leggendo delle cose assurde tipo che gli autori vogliono Antonella dentro e quindi l’hanno salvata. Vi voglio svelare un arcano: ai grandi fratelli non gli può fregare di meno se Antonella è dentro o fuori. Perché sì, fa dinamiche e magari porta un po’ più di ascolti. Ma chi paga sono le pubblicità tra un blocco e l’altro e gli sponsor come caffè Borbone.

Queste pubblicità pagano in base a una media già stabilita all’inizio. Si tratta di una media degli ascolti del GF Vip, che possono andare dal 18 al 20% e non è che Antonella cambi tanto. Quindi di tenerla dentro non gli importa niente. Non c’è un motivo logico di pensare una cosa del genere.

Scusate se parlo come se fosse ovvio, ma per me lo è visto che sono cose che ho vissuto in prima persona. So benissimo come funziona questa macchina. E non dico questo per sminuirvi, però mi sale il nervoso a pensare che onesti lavoratori, e grandi professionisti ai quali voglio bene vengano additati e accusati di cose che non sono veritiere.