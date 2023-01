Forse quello di Tavassi nei confronti di Oriana sarebbe dovuto essere solo uno scherzo (di cattivissimo gusto), ma inevitabilmente si è trasformato in qualcosa di molto più grave. Nella serata di ieri, infatti, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti della venezuelana.

Tavassi ed il vergognoso gesto verso Oriana

Approfittando di un attimo di distrazione di Oriana, Tavassi le si è avvicinato alle spalle per poi buttarle della cenere nel bicchiere di vino dal quale stava sorseggiando.

Un gesto di per sé di cattivissimo gusto e che il Vippone ha prontamente voluto condividere con tono goliardico con l’amico Donnamaria:

Ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di Oriana.

La replica del fidanzato di Antonella è stata ancora più raccapricciante:

Si beve pure la sigaretta questa.

Posso dirlo? Tavassi mi sta moderatamente simpatico, ma questi gesti sono di una bassezza tale da non essere giustificati. Ho fatto attenzione a non usare – se non in apertura, al solo fine di contestualizzare l’accaduto – le parole ‘scherzo’ o ‘burla’, poiché qui di divertente non c’è proprio nulla.

Dei provvedimenti sarebbero assolutamente da prendere anche se, visti i precedenti, so bene che purtroppo poco cambierebbe. In questa edizione c’è un bullismo (perché di questo si tratta, ed andrebbe ribadito) latente anche nei piccoli gesti che fa rabbrividire. E neppure il rischio squalifica sembra ormai farli rigare dritto.

tavassi ha davvero messo la cenere della sigaretta nel bicchiere ad oriana cioè si vede benissimo sono senza parole pic.twitter.com/vk7kzY4rqa — R (@_vivx_) January 18, 2023

ecco il video la devono smettere

Tavassi: “ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di oriana”

donnamaria: “si beve pure la sigaretta questa” #oriele pic.twitter.com/0NfWGNuSKw — elle (@platonizd) January 18, 2023

Tavassi si avvicina da dietro e butta la cenere nel bicchiere di Oriana Tavassi: “ho buttato la cenere di sigaretta nel bicchiere di oriana”

Donnamaria: “si beve pure la sigaretta questa” mi fanno altamente ribrezzo#gfvip #orianistas pic.twitter.com/7vXoqZgDSh — ♐︎ (@afiresign_) January 18, 2023