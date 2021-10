Tale e Quale Show, preferito settimana: Pierpaolo Pretelli sbanca sui social!

Sta per ripartire una nuova puntata di Tale e Quale Show, la quinta della nuova edizione, e anche questa sera c’è grande fermento in occasione delle nuove imitazioni che i concorrenti sono chiamati a realizzare, rigorosamente in diretta. Ma intanto, chi è il concorrente preferito di questa settimana?

Tale e Quale Show, preferito: Pierpaolo Pretelli senza rivali!

Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto affidamento al sondaggio in corso sul portale Reality House e che vede la classifica del preferito di Tale e Quale Show dopo le quattro precedenti puntate.

I risultati del sondaggio potrebbero andare a ricalcare la classifica del preferito dei social che finora ha visto trionfare Pierpaolo Pretelli, grazie al grande seguito ed allo straordinario talento che sta dimostrando, puntata dopo puntata al punto da riuscire a conquistare a pieno anche la giuria.

L’imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta?

Guardala su RaiPlay 👉 https://t.co/rwBYjHZogy#taleequaleshow pic.twitter.com/gGLij1LM24 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 10, 2021

Attualmente l’ex concorrente del GF Vip si piazza ancora al primo posto con un’ampia percentuale di preferenze che non gli permette di avere rivali. Lo segue la collega ed ex inquilina Stefania Orlando, mentre al terzo posto troviamo Ciro Priello.

Le esibizioni della quinta puntata

In attesa della quinta puntata di Tale e Quale Show, intanto, andiamo alla scoperta delle esibizioni: Francesca Alotta sarà Anastacia, Deborah Johnson ricorderà il padre Wess mettendosi nei panni di Dori Ghezzi, Federica Nargi avrà le sembianze di Heather Parisi, Stefania Orlando si immergerà nel pop-rock dei Blondie, Alba Parietti sarà Ornella Vanoni, Dennis Fantina si trasformerà in Brian Johnson degli AC/DC, i Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls; Biagio Izzo ci proverà con Adriano Pappalardo, Simone Montedoro vestirà i panni di Antonello Venditti, Pierpaolo Pretelli tenterà il bis con Irama e Ciro Priello interpreterà Tiziano Ferro.

A proposito dei social, questi avranno molta importanza dal momento che il pubblico a casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno agli interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.