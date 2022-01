Manila Nazzaro ha svelato di aver sentito Stefania Orlando prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip. Secondo l’ex Miss Italia, la Queen della Mesopotamia Antica le avrebbe “predetto” un evento.

Manila ha proseguito:

Stefania ha avuto una cosa bella, che le ho riconosciuto sempre, un fattore essenziale qui dentro ed è quello di essere lucida, di mantenere la lucidità. Poi è chiaro che anche lei avrà avuto i suoi crolli emotivi, la mancanza di Simone e della sua cagnolina, dei genitori, come tutti noi.

Nonostante queste cose lei ha avuto quella lucidità che ha fatto la differenza. Infatti il suo percorso è durato sei mesi. Io sono a 3 mesi e non vedevo l’ora che entrassero dei nuovi per darci energia. Sono stata molto fortunata che ho avuto anche persone che conosco nelle new entry. Quindi è stato meno traumatico per me, avendo delle persone che già conoscevo prima del GF Vip.