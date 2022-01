Nei mesi scorsi Giucas Casella aveva destato scalpore con le sue dichiarazioni in merito al suo coming out al Grande Fratello Vip. Il paragnosta aveva infatti svelato senza vergogna di essere stato con un uomo.

Giucas Casella torna a parlare del suo orientamento sessuale

All’epoca, Giucas Casella parlando dei suoi approcci con uomini aveva rammentato alcune esperienza avute in collegio ritenendole del tutto normali sebbene non si sia mai definito, per questo, omosessuale.

Nelle passate ore il paragnosta è tornato sull’argomento affrontando il discorso insieme alla neo inquilina Eva Grimaldi e, come spiegano gli amici di Biccy.it, in qualche modo ha rettificato quanto detto lo scorso ottobre.

Stando al suo nuovo racconto, infatti, avrebbe avuto dei flirt anche dopo il collegio sebbene tutti durante la sua giovinezza. In merito ha spiegato all’attrice: