Lo sponsor del GF Vip prende le distanze dalla frase sull’aborto di Signorini

Gli amici di Twitter sono sempre attivi e propositivi. Per questo motivo, molti di loro hanno contattato gli sponsor del Grande Fratello Vip per conoscere il loro parere dopo la presa di posizione sull’aborto di Alfonso Signorini.

Mikado, azienda che produce i mitici bastoncini ricoperti per metà di cioccolato, ha risposto ad un utente di Twitter, precisando che lo sponsor ha preso le distanze dalla frase di Signorini e si accoda al comunicato stampa che ha diffuso immediatamente Endemol (e che, forse, ha aperto una voragine ben più grande):

Ciao, ti informiamo che nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e che abbiamo già segnalato il fatto all’emittente. Non condividiamo quanto è accaduto e Il programma stesso in un comunicato stampa ha preso le distanze dall’evento in questione in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera esclusivamente personale. Un saluto dal team Mikado!