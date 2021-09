Scoop bomba tra le pagine del nuovo numero del settimanale Oggi in uscita. A quanto pare, le principesse etiopi attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip non avrebbero alcun titolo nobiliare.

Le sorelle Selassiè non sono delle Principesse? Il padre è in carcere

Come raccontato dalle tre ragazze, il nonno era l’ultimo erede al trono in Etiopia.

Dopo una attenta ricerca portata avanti al settimanale diretto da Umberto Brindani, si è scoperto che le sorelle Selassiè non sarebbero delle vere principesse:

Il padre delle sorelle del GF Vip avrebbe anche cambiato identità:

Convinse alcuni discendenti della famiglia Selassié a firmare una delega per attestargli il titolo di “Duca”. Da quel momento l’uomo figurerebbe come terzo nella successione imperiale etiope.

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié all’anagrafe era registrato come Giulio Bissiri. L’uomo, realmente nato in Etiopia, non avrebbe alcun legame di parentela con gli ultimi eredi al trono del Paese africano.

Ma gli scoop bomba sulle sorelle etiopi attualmente nella Casa del GF Vip non finiscono qui.

Secondo il settimanale il padre delle Principesse sarebbe in carcere:

A quanto pare, il papà delle sorelle Selassié lo scorso 5 marzo ha ricevuto un mandato di cattura internazionale dalle autorità elvetiche per una frode di 10 milioni di franchi. L’uomo, dopo essere stato arrestato in Lussemburgo, è stato estradato in Svizzera. Stando alle indiscrezioni, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (Giulio Bissiri all’anagrafe) deve scontare una pena di tre mesi in una casa circondariale del Lussemburgo.