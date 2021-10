Cosa c’è stato veramente tra Giovanni Ciacci e il fratello delle sorelle Selassiè del Grande Fratello Vip? Alcuni anni fa l’esperto di moda parlava di nozze tra di loro ma oggi, tra le pagine di Chi Magazine svela cosa è accaduto realmente tra di loro.

La consideri pure una lucherinata: non c’era nulla di vero, è stata una trovata pubblicitaria del mio ufficio stampa per lanciare il libro La Contessa. Il resto l’hanno fatto i media. Io non l’ho mai nominato: conosco Christian, i genitori e le tre sorelle. Sono una forza della natura. Hanno voglia di riscatto e, dietro a quella apparenza così grottesca, ci sono tre cuori che battono. Le loro origini nobiliari? Poco importa, in Italia i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dal 1948.