Jessica (27 anni), Lucrezia detta Lulù (23 anni) e Clarissa (19 anni) Hailé Selassié sono le tre principesse etiopi che stasera entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip. Attenzione a chiedere chi siano perché la “rispostaccia” sarà dietro l’angolo.

È vero io e Lulù non siamo mai state in tv e non abbiamo mai avuto un’immagine pubblica, ma non siamo sconosciute. – parla Clarissa intervistata con le sorelle per IlMattino.it – Nostro nonno è l’ultimo imperatore d’Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo… Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia.