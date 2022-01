Sophie e Soleil prendono in giro Jessica: “Tu non lo fai mai!”, Barù interviene – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello Vip sono in moltissimi quelli che sperano nella storia d’amore tra Jessica Selassiè e Barù. Ieri, durante un gioco, la princess è stata presa in giro da Soleil e Sophie e il food blogger è intervenuto.

Sophie e Soleil prendono in giro Jessica e Barù interviene

Sophie e Soleil ieri sera hanno inventato un gioco in cui bisognava pescare a caso un bigliettino affermando di essere colpevoli o meno rispetto a quanto ci fosse scritto al suo interno.

Jessica ne ha pescato uno:

Hai mai finto un malore o un contrattempo per evitare l’intimità quando invece non ti eri depilata?

A quel punto in Casa l’hanno presa un po’ in giro con battute del tipo: “tanto lei non fa mai niente”.

Barù, seduto sul divano, è intervenuto a bassa voce: “A me non interessa se è depilata!”, facendo impazzire internet per la presa di posizione velatamente in difesa di Jessica.

Ecco il VIDEO.

Comunque che palle che continuano a dire: “tanto lei non fa mai niente” 💀

E poi c’è Barù: “a me non interessa se è depilata”

UOMO!!!! #jerù pic.twitter.com/c7GZTgyFxm — rossella🤺 (@unagiaslifes) January 10, 2022