Bacio alla luce del sole tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i primi baci a stampo sotto coperta cercando di “eludere” le telecamere, possiamo ufficialmente parlare della nuova coppia del reality.

Dopo Manuel e Lulù, Miriana e Biagio e Alessandro e Sophie, anche Gianmaria ha deciso di lasciarsi andare e aprire il suo cuore a Federica. La bella modella è entrata nella Casa del GF Vip con il cuore “impegnato” da una frequentazione che ha messo da parte in poco tempo.

Dopo essersi baciati in cucina i due concorrenti hanno proseguito con le coccole anche in sauna.

Antinolfi però, come vi abbiamo rivelato alcune ore fa, dovrebbe essere ad un passo dall’abbandono per tornare al suo lavoro di imprenditore nel campo della moda: perderà il suo impiego per seguire il cuore? Staremo a vedere!

Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. – ha affermato l’autore del GF Vip nel corso delle chicche di gossip di Casa Chi – Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare.

Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo me Gianmaria… entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro.

Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente.