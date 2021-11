Gianmaria Antinolfi è ripartito all’attacco con Sophie Codegoni. Stanotte, alcuni video condivisi dagli amici di Twitter, hanno diviso i social tra chi reputa l’imprenditore campano troppo “insistente” e chi, invece, fa il tifo per lui.

Sophie continua a “respingere” Antinolfi affermando di avergli dato due opportunità nonostante le insistenze: “Tra di noi c’è solo un’attrazione fisica perché qui dentro abbiamo gli ormoni a mille… ci ho già provato ma adesso non mi va perché non mi piaci più, devo continuare a dirtelo Giammy? Caspita…”.

Nonostante la Codegoni sia stata particolarmente chiara, l’imprenditore campano ha proseguito il suo “corteggiamento” notturno con la scusa di voler una sigaretta:

2 giorni fa GM diceva di non volere una 19enne come sof.Oggi continua ad insistere nel dire a lei di riprovarci

Sophie continua ripetutamente a dire NO e lui imperterrito non si ferma

Questo tizio è di un incoerenza e falsità pazzesca.#gfvip colleghiamoci con “datemi materiale” https://t.co/9nedIIzlRT pic.twitter.com/ZaCTpOQQ2h

— CIAUUUU (@buongiornissim8) November 21, 2021