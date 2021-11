Soleil Sorge, dopo il malinteso di ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, ha spiegato a Gianmaria Antinolfi cosa volesse dire durante la diretta quando ha litigato con il suo ex fidanzato.

Questo voler passare per quello che non sei… la semplicità, la tenerezza, anche la tua fragilità. Ti dico, se io ti ho mai dato un chance… a me faceva ribrezzo… cioè, non ribrezzo ma, sono cose che, se non sono la tua essenza… ad una persona come me, ti allontanano.

Questo voler ostentare o voler fare dei regali e stupire nei modi… non è quella la tua essenza. Parliamo di cose personali e non materiali, io se ti ho mai dato una chance in passato era perché io ti avevo conosciuto oltre a tutto il voler far vedere ed essere.

La parte tua tenera, fragile e dolce, la parte umana di Gianmaria che a casa si prepara la pasta con i piselli oppure che vuole guardare il film romantico sul divano e non quello che vuole andare a mangiare fuori tutte le sere.