L’arrivo di Alessandro Basciano al GF Vip rimette in discussione il rapporto tra Sophie e Gianmaria? Sarà un caso ma l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare con Biagio, svelando di avere dubbi sul rapporto con l’imprenditore.

Sophie dopo l’ingresso di Basciano chiarisce il rapporto con Gianmaria

Se Gianmaria ammette di provare dei sentimenti molto profondi nei confronti di Sophie, la Codegoni non ha mai negato di considerare il loro rapporto ancora una semplice conoscenza e nulla di più di una reciproca attrazione fisica:

Non mi va di svegliarmi la mattina con una persona di fianco. Non me la sento di mettere così avanti questo rapporto… Lui è molto avanti rispetto a me, lui ha un sentimento mentre io ho solo un interesse.

E quando Biagio le fa notare che Gianmaria ha scelto di rimanere in Casa proprio in nome dell’amore che dice di provare per lei, Sophie aggiunge:

Per me è una responsabilità enorme. Io sono molto obiettiva e molto sincera, con me stessa prima che con gli altri.

Sophie aggiunge che, non sentendosi impegnata con Gianmaria, non ha alcun problema a guardarsi attorno:

Quando non sono innamorata mi guardo intorno, valuto. Non blocco il mio pensiero su una persona.

Anche la new entry Federica dice a Sophie di viversi il loro rapporto con leggerezza ma la Codegoni ha paura di far del male all’imprenditore e conclude:

Gianmaria è l’opposto di tutti i ragazzi con cui sono stata, però c’è un bel feeling e mi tratta come ho sempre sognato che un uomo trattasse ma non sono pronta.