“Per quattordici giorni sono stato bacchettato da tutti senza aver fatto nulla di male”, in questo modo esordisce un confuso Gianmaria Antinolfi dopo il confronto di ieri sera con Sophie Codegoni nel corso della diretta del Grande Fratello Vip.

La confusione di Gianmaria Antinolfi: Sophie oppure la fidanzata?

Gianmaria si è confidato con Aldo Montano spiegandogli le sue sensazioni del momento, tirando in ballo anche la fidanzata Greta Giulia Mastroianni.

Antinolfi si lamenta di non aver mai ricevuto parole di confronto da parte della sua fidanzata e crede di non aver fatto nulla di male. Aldo ha invitato l’imprenditore a mettersi nei panni di Greta e a cercare di comprendere il suo risentimento.

Gianmaria Antinolfi sembra capire il fastidio che la sua fidanzata sente nei confronti di Sophie Codegoni ma viene rimproverato sia da Aldo che da Manila Nazzaro per non averle dato delle maggiori sicurezze avvicinandosi ad un’altra donna.

“Io in questi giorni sono andato in confusione” ha ammesso Gianmaria. Spiegando che prima di esporsi avrebbe voluto più tempo per chiarirsi le idee: “Io non so dentro di me che cosa voglio, cosa devo dire?”.

Sophie Codegoni, dal canto suo, non si sente assolutamente una sfasciafamiglie e, qualora dovesse mostrare un sincero interesse, non avrà alcun problema a farsi avanti: nuova coppia in arrivo?