Sophie Codegoni, in più di un’occasione, è scesa in campo in difesa di Miriana Trevisan, specie dopo gli attacchi ricevuti da Katia Ricciarelli che non ha digerito la nomination al Grande Fratello Vip.

Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente ora in poi. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. – ha affermato Katia scagliandosi contro Miriana – Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni.

Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice.