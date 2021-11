Katia Ricciarelli negli ultimi giorni appare sempre più nervosa. L’arrivo in Casa delle nuove inquiline ha certamente contribuito a cambiare gli equilibri. Ma sono soprattutto i vecchi Vipponi a farla alterare, come accaduto nelle passate ore quando per una pizza ha perso le staffe tuonando contro parte delle sorelle Selassié, Sophie Codegoni e, pare, nuovamente contro Miriana.

Katia Ricciarelli sbotta al GF Vip contro “le minorenni”

Nelle ultime ore la cantante lirica ha avuto un durissimo sfogo con Davide Silvestri. A quanto pare a Katia Ricciarelli non andrebbe affatto giù la gestione della cucina: “Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco”, avrebbe detto, riferendosi a Jessica e Clarissa che con Sophie avevano preso in mano la situazione dietro ai fornelli.

Le giovani avevano chiesto agli altri inquilini di allontanarsi dalla cucina in modo da poter procedere con la preparazione delle porzioni da distribuire. Un’attesa che non sarebbe piaciuta alla Ricciarelli la quale avrebbe preso i suoi pezzi di pizza e si sarebbe allontanata mangiandoli da sola.

Manila Nazzaro l’ha raggiunta al tavolo chiedendole chi l’avesse fatta arrabbiare:

Mi incaz*o perché io non mangio la carne, dico posso prendere due pezzettini di pizza e vado là? Si sono montate la testa adesso, le mando affanc*lo. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni adesso, non si può andare avanti così per vedere i sorrisetti che si fa quella cogli*na insieme a Clarissa, la odio! Adesso sta facendo gruppo con le minorenni, la conosco ormai!

Ad accogliere il suo sfogo è stato anche Davide Silvestri che a quel punto gli ha consigliato di fare attenzione alle parole usate. Non è molto chiaro a chi fosse riferito l’insulto (gli amici di Twitter sostengono sia diretto a Miriana Trevisan), intanto Katia ha proseguito adirata più che mai:

Sono stanca, non sopporto più la faccia dell’ipocrita, non la sopporto più! Sono intelligente solo con gli intelligenti, con gli altri divento uno scaricatore di porto con quella gente lì!

A lamentarsi è stata anche Lulù, che si è unita alle lamentele della Ricciarelli:

Qui bisogna mettere dei paletti! Non si può andare avanti così con gente che comanda a venti anni e ci dà a tutti degli imbecilli!