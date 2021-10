Sophie Codegoni svela l’ultima volta che ha fatto sesso prima del GF Vip

Sophie Codegoni prima di entrare al Grande Fratello Vip ha rilasciato un’intervista per MowMag dove parla della fine della sua relazione con Matteo Ranieri, esattamente come ha fatto anche alcune ore fa nella Casa.

Per me è stata una batosta anche perché non è che nel corso dei sei mesi di corteggiamento io abbia cambiato fisionomia. Esteticamente mi conosceva, caratterialmente durante la trasmissione mi sono sempre fatta vedere per quella che sono con i miei difetti e i miei pregi… Quindi per me è stata una mazzata.

E se me lo ritrovassi nella casa del Grande Fratello Vip? Avrei tante cose da dirgli, finalmente. Visto che non ho mai avuto l’occasione perché è scappato. Mai più visto. Sarebbe sicuramente una bella chiacchierata.