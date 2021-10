Sophie Codegoni ha nuovamente parlato della fine della storia d’amore con Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Uomini e Donne che aveva scelto durante il suo trono nel dating show di Maria De Filippi.

La giovane ex tronista si è confidata con Alex Belli, svelando come è stata lasciata da Matteo Ranieri, evidenziando un comportamento non proprio esemplare da parte del suo ex fidanzato:

Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore ma voleva fare la fashion blogger… no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Conta che quando è arrivato sotto casa mia con il suo amico per lasciarmi, è sceso dalla macchina e l’amico l’ha lasciata accesa. Lui è sceso dalla macchina dicendomi che non gli piacevo ne esteticamente e nemmeno caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire.

Matteo chiederà mai di confrontarsi con Sophie al Grande Fratello Vip? Staremo a vedere!

Ecco il VIDEO di Sophie che si confida con Alex Belli.