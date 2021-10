Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip racconta spesso particolari del suo passato e così, dopo aver parlato di Matteo Ranieri e della loro rottura, la ex tronista di Uomini e Donne è tornata indietro nel tempo svelando quando (e con chi) è stata la sua prima volta.

Ero piccolina, avevo 14 anni. La storia più assurda della mia vita. Una sera conosco questo gruppo di ragazzi in spiaggia e mi innamoro, ma proprio letteralmente, di uno più grande di me. Aveva 19 anni, Tommaso. Andiamo a ballare e poi festa in casa tutti insieme.

Quindi io per la prima volta l’ho fatto lì. Non ero ubriaca, ero lucidissima. Non mi sono mai ubriacata in vita mia. Il fatto era che questo Tommaso mi piaceva davvero tantissimo, colpo di fulmine. Ero convinta che sarebbe stato il mio fidanzato per sempre. È andata che ci siamo frequentati per un mesetto e poi ho scoperto che fosse fidanzato da due anni. Non lo vedo da tanto ma siamo rimasti amici. Gli voglio bene perché non sputo nel piatto dove ho mangiato.