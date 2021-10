Matteo Ranieri ha risposto (senza essere troppo esplicito) alle ultime dichiarazioni di Sophie Codegoni, l’ex tronista che lo aveva scelto a Uomini e Donne prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

E se Sophie Codegoni è stata piuttosto esplicita nel raccontare ad Alex Belli come Matteo Ranieri l’avrebbe lasciata poche settimane dopo la scelta, il ragazzo ha deciso di essere più diplomatico ed ermetico.

Prima ha messo un post e poi ha fatto anche una breve storia (trovare il video in apertura del nostro articolo):

Successivamente Ranieri ha voluto fare delle precisazioni nel video che troverete in apertura.

Va bene Matteo, lieta che tu abbia voglia di leggere (di questi tempi lodevole per un ragazzo della tua età) ma adesso vuota il sacco.

La storia con Sophie è nata sotto le telecamere di un programma e quindi, in questo caso, occorre più chiarezza pure da parte tua.

Quindi farmi passare per una che non voleva trovare l’amore ma voleva fare la fashion blogger… no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta. Conta che quando è arrivato sotto casa mia con il suo amico per lasciarmi, è sceso dalla macchina e l’amico l’ha lasciata accesa.

Lui è sceso dalla macchina dicendomi che non gli piacevo ne esteticamente e nemmeno caratterialmente e poi mi ha chiesto: “Che cosa diciamo ai nostri fan?”. Ti giuro su mia madre, questo è stato il modo in cui mi ha lasciato, con l’amico pronto a ripartire.