Nuovo scontro tra Gianmaria e Sophie nella Casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore ha chiesto alla sua cotta (non corrisposta) di limitarsi solamente ad un rapporto civile di “buongiorno” e “buonasera”, tirando anche in ballo Soleil.

Sophie attacca Gianmaria: “Sei la povertà d’animo in persona”

Ho ottenuto solamente una cosa schifosa che per me era vera non al 100% ma al mille per cento. Ma io con te non ho più niente da dire da parecchio. Dopo tutte le pugnalate che mi hai dato alle spalle… io adesso penso altre cose di te. Come ti ho già detto ‘buongiorno’ e ‘buonasera’. Io dovevo ascoltare Soleil dal primo giorno, dovevo ascoltare lei, pensa un po’. Io non ho umiltà? Tu non ce l’hai…

Sophie, per tutta risposta ha replicato:

Dopo quello che hai detto prima io non ti voglio più parlare Gianmaria. La frase tristissima che hai detto… sei una persona con una povertà d’animo che supera qualsiasi cosa avevo visto in te. Ti do un consiglio che mi ha dato la mia mamma e nella vita serve tanto: piedi per terra perché se cadi almeno non ti fai male, vola basso. L’umiltà nella vita è fondamentale come la comunicazione. E tu non hai nessuna delle due.

Ma qual è la frase tristissima che ha fatto sbottare Sophie? Gianmaria, per difendersi da una battuta di Soleil, e parlando di voli aerei, ha esclamato:

Tu lo sai che io viaggio solo in business e non in economy.

La Codegoni non ha apprezzato la battuta:

E’ una cosa tristissima. Ti senti meglio che viaggi solo in business? Passi da uno estremo all’altro. Non ti vedo umile, io ti vedo sempre ad ostentare. Lo devi dire ad alta voce? Ma che tristezza è.

Gianmaria Antinolfi ha concluso:

Ho fatto una caduta di stile e ho reagito male ad una provocazione.

Questo tira e molla finirà mai?

In difesa di Gianmaria (sono davvero io a scrivere questo?) posso dire che anche secondo me, come gli amici di Twitter, lui ha un sincero interesse (non ricambiato) nei confronti di Sophie.